Rechter hakt pijnlijke knoop door: ‘Kinderen van Barbie uit huis geplaatst’

De rechter in Den Haag heeft zojuist besloten in een zitting dat de kinderen van Samantha de Jong uit huis geplaatst zullen worden. Dit was ook de eis van de kinderbescherming.

Lees ook

Barbie reageert voor het eerst weer op social media: ‘Lieverd, ik hou van jou’

Dubbel gevoel

Michael vertelt aan de Telegraaf: “Tot 24 oktober 2018 zal dit zijn. Voor deze tijd komt er weer een nieuwe zitting en zal er weer gekeken hoe het verder gaat.” Van der Plas is tevreden met de uitspraak, maar het geeft toch ook een dubbel gevoel bij de realityster.

‘Alleen maar verliezers’

Hij vervolgt: “Deze zaak kent alleen maar verliezers, maar dit is wel het beste. Milano zal binnenkort met mij mee gaan naar Spanje en Angelina blijft bij mijn moeder. Dat is zo afgesproken. Samantha zal zich in Schotland laten behandelen en ik hoop echt dat ze daar opknapt. Voor onze kinderen is het belangrijk, dat ze hun oude moeder weer terug krijgen.”

Michael’s post na de vermeende zelfmoordpoging van Barbie eind juli:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Peter Smulders