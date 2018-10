Rechter beslist: Barbie krijgt kinderen voorlopig nog niet terug

Barbie werkt momenteel hard aan zichzelf in een afkickkliniek in Schotland. Hoewel het de goede kant op lijkt te gaan, is Samantha de Jong, zoals haar echte naam luidt, nog niet in staat om weer voor haar kinderen Angelina (6) en Milano (3) te zorgen. Dat besloot een rechter gisteren.

Resoluut besluit

Michael van der Plas, de ex van Barbie, komt voor zijn kinderen nu terug naar Nederland. De kinderen vallen onder zijn gezag sinds de vermeende zelfmoordpoging van hun moeder begin dit jaar. “Angelina kon niet aarden bij mij in Spanje en woont daarom al sinds augustus bij mijn moeder in Scheveningen”, legt Michael uit in De Telegraaf. “Milano heeft het er wel geweldig naar zijn zin. Bij hem speelt de taal ook minder een rol natuurlijk. Toch heb ik mijn privésituatie nu radicaal omgegooid en een resoluut besluit genomen: ik kom terug naar Nederland.”

Die twee horen bij elkaar

Michael, die met zijn ex in meerdere realityseries te zien was, kwam tot dat besluit toen hij zijn kinderen samen zag. “Ik kwam even naar huis met Milano en zag hoe Angelina haar broertje helemaal in de armen sloot en kuste. Ze hadden elkaar zó gemist! Om dat te zien, was zo… Ik zag echte liefde van broer en zus. En toen stond het voor mij vast. Dit kon niet zonder gevolgen blijven, ik moet gewoon terug, die twee horen bij elkaar en het geluk van mijn kinderen gaat gewoon boven alles. Ze hebben al genoeg meegemaakt.”

Opluchting

De kinderen blijven nog zeker een halfjaar bij de horecaondernemer, besloot een rechter maandag. “Eigenlijk had ik ook niet anders verwacht”, zegt Michael, die desondanks opgelucht is. “Toch weet je het zoiets nooit helemaal zeker.” Volgens Michael gaat het “echt goed” met Angelina en Milano, “ondanks alles wat ze hebben meegemaakt”.

Dieptepunt na dieptepunt

Barbie deed dit jaar drie keer een zelfmoordpoging en raakte uit balans door het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen. Ze werd meermaals een afkickkliniek uitgezet na wangedrag, maar lijkt in Schotland redelijk op haar plek. Sinds half augustus is Barbie niet meer actief geweest op sociale media, wat een goed teken zou zijn.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte