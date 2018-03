Dolgelukkige Samantha ‘Barbie’ de Jong weer herenigd met kinderen

Na het Story-dubbelinterview met Samantha ‘Barbie’ de Jong en Rolf Tangel werd ineens gesuggereerd dat ze helemaal niet met dit weekblad gesproken hadden. In een wederom onthullend interview, exclusief in Story, biedt Samantha deze week excuses aan dat ze die indruk wekte.

Barbie maakte sekstape ‘uit verveling in kliniek’

‘Ik zal voor ze vechten’

Ook vertelt ze waarom ze Rolf gebruikte om ex-vriend Jordi onder druk te zetten en deelt ze misschien wel het mooiste nieuws sinds tijden: haar kinderen zijn terug uit Spanje… En als het aan Samantha ligt, blíjven ze hier. “Ik zal voor ze vechten!”, zegt ze in het weekblad.

Eindelijk geluk na vreselijke weken

De interviewer van Story merkt op dat Samantha er gelukkig uitziet. “Dank je. Maar wat wil je: ik heb sinds woensdag na vreselijke weken eindelijk weer mijn kinderen terug. Het voelt alsof ik vanuit de hel naar de hemel ben teruggeschoten, zó gelukkig ben ik dat ik mijn boefjes weer bij me heb”, klinkt haar reactie.

‘De kids hebben er een 2e mama bij’

Op Facebook deelt Barbie vanmorgen talloze aandoenlijke filmpjes en video’s van haar tijd met de kids, die ze meenam naar een kinderboerderij en speeltuin. Ook bijzonder: in één van de posts bedankt ze Naomi, de nieuwe vriendin van haar ex-man Michael, die zich samen met hem in Spanje over de kinderen ontfermde. “Ze heeft een hart van goud. Toen ik de moederrol niet meer kon dragen, was Naomi er meteen om de kinderen op te vangen. Angelina en Milano hebben er een tweede mama bij, een superlieve.”

‘Ik raakte in paniek’

“Voor we verdergaan, wil ik even terugkomen op het interview dat Story twee weken geleden had met jou en Rolf Tangel”, aldus de interviewer. “Op de dag dat het verscheen beweerde je in andere media dat je Story nooit had gesproken. Waarom loog je daarover?” Na een korte stilte, zo lezen we in het nieuwe nummer van het blad, onthult Samantha dat ze in paniek raakte. “Ik bied Story mijn excuses aan voor wat ik gedaan heb. Elk woord in jullie interview is op dat moment door mij zo verteld.”

Beeld: Hollandse Hoogte, Peter Smulders