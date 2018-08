Michael: ‘Samantha deed een derde zelfmoordpoging’

Samantha ‘Barbie’ de Jong deed vorige week voor een derde keer een zelfmoordpoging. Dat onthult haar ex-man Michael van der Plas tegenover De Telegraaf.

Michael wacht gespannen het oordeel af van de rechter. Die besluit morgen of de horeca-ondernemer zijn kinderen mee mag nemen naar Spanje om daar met zijn vriendin Naomi te wonen. Hij wil niets liever dan vertrekken met dochter Angelina (6) en zoontje Milano (3), aangezien hij vreest voor hun veiligheid nu het nog steeds niet goed gaat met Barbie.

‘Het was de derde keer’

“Wat bijna niemand weet, is dat dit al de derde keer was dat Samantha zich van het leven wilde beroven. Maar bracht ze de eerste keer de kinderen nog van tevoren naar haar ouders, deze laatste keer was onze zoon Milano er gewoon bij!”, zegt Michael. “Je moet er toch niet aan denken dat zij hem de volgende keer in haar wanhoop meeneemt als ze weer wat onderneemt.”

‘Zonder hulp wordt ze niet oud’

Michael gelooft het verhaal van Barbie niet, die zegt dat ze is gedrogeerd door twee mannen die bij haar op bezoek zijn geweest. “Als ze dat vertelt, hoeft ze niet naar een afkickkliniek.” De realityster erkent dat het leven niet makkelijk is voor zijn ex. “Maar het is de hoogste tijd dat er wordt ingegrepen en dat niemand meer in haar mooie praatjes trapt. Ze moet gewoon geholpen worden, anders wordt ze niet oud.”

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open,ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

