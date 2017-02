BAH! Lady Gaga gebodyshamed tijdens Superbowl: ‘Te dik voor topje’

Lady Gaga zorgde zondag voor een spetterende show tijdens de Superbowl, maar vele Amerikaanse media noemden het optreden van de zangeres ‘leuk maar ondermaats’. Daarbovenop is het niet enkel de show die kritiek ontvangt, ook het lichaam van Gaga wordt met de grond gelijk gemaakt. Zo zou de zangeres ‘te dik zijn voor haar topje’.

Het is al een eeuwenoude traditie: mensen die kritiek geven op het lichaam van anderen. Te dik, te dun, te lelijk,… Er is altijd wel iets op te merken. Ook Lady Gaga kreeg er zopas mee te maken nadat enkele bodyshamers naar Twitter trokken en de zangeres ronduit dik noemden en kritiek hadden op haar buik. “Lady Gaga zou wat meer buikspieroefeningen moeten doen als ze haar flabberige buik wil tonen”, schreef een man tijdens de show. “Ik heb geprobeerd van Lady Gaga’s optreden te genieten, maar werd afgeleid door haar bewegende buik”, sprak een andere.

Lady Gaga needs to work on her abs, all i can look at is her belly flop around 😂 — Bryan (@btzehe) 6 februari 2017

Tried to enjoy @ladygaga’s performance, was distracted by the flab on her stomach swinging around #SuperBowl — Nathan (@negans_swing) 6 februari 2017

Gelukkig zijn er ook haar grote fans die het wél opnemen voor hun idool, maar ook anderen vinden het onterecht dat Gaga beoordeeld wordt op haar lichaam in plaats van op haar prestatie. “Lady Gaga zo zien optreden met een klein beetje vet op haar buik is de meest inspirerende actie van 2017”, verscheen er gisteren op Twitter. “Shoutout naar Lady Gaga’s buikje, om meiden te laten zien dat je geen perfect lichaam nodig hebt om het goed te doen”, opperden anderen.

Are people actually calling lady gaga fat? Haha this world and its image of healthy and beauty is so distorted #ladygaga #SuperBowl — samantha young (@liftinginlilly) 7 februari 2017

Lang zal de zangeres er echter niet wakker van liggen. Haar optreden tijdens de Superbowl staat met 50,2 miljoen kijkers op de tweede plaats van ‘meest bekeken Superbowl-shows’, net na Katy Perry. Ook haar albums en liedjes werden zondag 150.000 keer verkocht.

