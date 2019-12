Dít is de knappe vrouw van kickbokser Badr Hari (en zó verliep hun stormachtige relatie)

Op 21 december staat de Nederlands-Marokkaanse kickbokser Badr Hari (35) voor de tweede keer in de ring met rivaal Rico Verhoeven. Maar wie is zijn steun en toeverlaat tijdens de heftige voorbereiding en de inmiddels o zo beladen wedstrijd? Wie maakt Badr gelukkig sinds de break-up met Estelle Cruijff, en heeft de vrouw in kwestie de opvliegende sportman weten te temmen?

Zwangere vrouw verlaten

Voordat Badr Estelle tegen het knappe lijf liep, leerde hij de Nederlandse Daphne Romani kennen. Tijdens een kortstondige relatie raakte het model in 2011 zwanger van Badr. Toen Daphne hem dat vertelde, bleek de liefde eigenlijk al weer over. Vlak nadat dochter Amber May in mei 2012 werd geboren, werd bekend dat Badr een setje vormde met Estelle.

Gezinsleven

Ook die relatie verliep niet bepaald op rolletjes en na een breuk besefte Badr dat Daphne (die overigens behoorlijk veel weg heeft van Estelle) toch dé vrouw van zijn leven was. In 2014, toen Estelle en Badr definitief een punt zetten achter hun knipperlichtrelatie, hervonden Daphne en Badr het geluk bij elkaar. In 2016, het jaar waarin ze tevens hun tweede kindje verwelkomden, stapten ze met elkaar in het huwelijksbootje. Daarna volgde nog een derde kind.

In dienst van gezin én Badr

Daphne, die vanaf haar zeventiende als model werkte en in steden als Milaan, Parijs en Athene woonde, slijt nu haar dagen in Marokko. Daar ligt haar focus volledig op hun drie dochters. Daarnaast is Daphne, die zich in 2016 bekeerde tot de Islam, ook de persoonlijke voedingsspecialist van haar man.

Terug in de ring

Drie jaar geleden stapten Badr en Rico voor het eerst samen in de ring, maar die strijd kon Badr niet afmaken vanwege een armblessure. Het langverwachte vervolg-gevecht tussen Badr en Rico zie je zaterdag 21 december vanaf 20.00 uur op Veronica. In de Videoland-docu Badr zie je hoe de sportman zich voorbereid op de wedstrijd én komt ook zijn gezin even voorbij.

Bron: Instagram, AD, Videoland | Beeld: Still