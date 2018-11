Backstreet’s back alright! De populaire boyband komt naar Nederland

Trommel al je vriendinnen maar op en blok 23 mei 2019 in jullie agenda’s, want dan treden de Backstreet Boys op in Nederland! Enne, de kaartverkoop gaat al bijna van start.

In het kader van hun DNA World Tour treedt de Amerikaanse boyband komend voorjaar op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor deze concertreeks strijken de Backstreet Boys neer op verschillende plekken in Noord-Amerika en Europa, waaronder dus Amsterdam. Wil je erbij zijn op 23 mei? Zorg dan dat je op 16 november achter je laptop zit, om 12.00 uur om precies te zijn. Dan begint de kaartverkoop voor het concert via Ticketmaster.

DNA

Het nieuwe album waarop de show gebaseerd is, genaamd DNA, zal op 25 januari verschijnen. Vrijdag is de eerste single, Chances, uitgekomen; deze is geschreven voor Ryan Tedder en Shawn Mendes.

Bron: NU.nl | Beeld: ANP