Babynieuws! Wiliam en Kate worden voor het eerst oom en tante

Prachtig nieuws voor de Britse koninklijke familie! Met de komst van een baby in het verschiet, worden prins William en Kate Middleton voor de eerste keer oom en tante.

Lees ook: Zo gewoon gebleven: hertogin Kate droeg afgelopen weekend een Zara jurk

Pippa Middleton, de 34-jarige zus van Kate, is in verwachting van haar eerste kindje, zo bevestigt ze zelf in een column voor Waitrose Kitchen Magazine. Daarbij maakt ze bovendien bekend niet zo veel last te hebben van ochtendmisselijkheid als haar zus.

Getrouwd

Al een tijdje werd er gefluisterd dat Pippa zwanger zou zijn; wanneer ze is uitgerekend, is niet bekend. In mei 2017 trouwde het zusje van de hertogin met bankier James Matthews.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP