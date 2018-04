Babynieuws! Waylon en vriendin Bibi verwachten hun eerste kindje

Een spannende tijd breekt aan voor Waylon en zijn vriendin Bibi Breijman. Het stel verwacht namelijk hun eerste kindje! Dat heeft de vlogger zojuist bekend gemaakt via social media.

Waylon vertrok vanochtend naar Lissabon voor zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Maar in zijn privéleven staat hem nog iets veel spannenders te wachten. De zanger wordt namelijk opnieuw vader!

Blij en gelukkig

‘Er is gewoon iets heel erg onverwachts leuks gebeurd in mijn leven. Ik ben heel erg blij en gelukkig. Ik krijg een baby’, aldus een dolgelukkige Bibi in een video op haar YouTubekanaal. ‘Ik vind het echt heel eng om uit te spreken omdat ik het al die maanden al geheim moest houden.’ De vriendin van Waylon legt uit dat ze de afgelopen tijd een aantal keer naar het ziekenhuis moest, omdat ze last heeft van extreme misselijkheid. Het stel was bang dat het blijde nieuws zou uitlekken, daarom maken ze het nu zelf bekend.

It Takes 2

Waylon en Bibi kennen elkaar van het tweede seizoen van It Takes 2, maar ze hadden destijds nog geen oog voor elkaar, bevestigt Waylon. De zanger vroeg haar al als gastartiest op te komen treden nog voordat er sprake was van wederzijdse verliefdheid. De vonk sloeg pas over toen de twee afspraken om het optreden te bespreken. In november vorig jaar maakten ze hun relatie bekend.

Voor Waylon is het niet zijn eerste kind; de zanger heeft al een 15-jarige zoon.

