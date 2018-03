Babynieuws! Saar Koningsberger is bevallen

Beschuit met muisjes voor Saar Koningsberger! De presentatrice is maandag bevallen van een meisje, genaamd Scottie Jones.

Saar heeft zojuist de geboorte van haar dochtertje bekendgemaakt met een schattig kiekje van haarzelf en haar dochter. ‘Het was een heel avontuur om op de wereld te komen maar daar is ze dan eindelijk’, schrijft ze erbij. ‘Op 05-03-2018 om 05:02 is onze prachtige dochter Scottie Jones geboren. Voorlopig moeten we nog even in het ziekenhuis blijven, maar het lijkt erop alsof het allemaal helemaal goed gaat komen! Wat ben ik ongelofelijk verliefd en wat is dit onbeschrijfelijk…’

Niet zonder vallen en opstaan

Het zwanger worden ging voor Saar niet zonder vallen en opstaan. ‘Het was een lange weg met vele hobbels en eindeloos veel bezoeken aan het ziekenhuis en hormoonbehandelingen, maar het is ons gelukt. Na 2,5 jaar ben ik zo zo ZO blij en trots om jullie te vertellen dat ik zwanger ben’, schreef ze destijds bij de foto die haar zwangerschap onthulde.

Begin september maakte Saar haar zwangerschap bekend, een aantal weken later liet ze weten dat ze in verwachting was van een meisje.

