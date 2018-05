Babynieuws! Radio-dj Sander Lantinga wordt vader

Prachtig nieuws voor radio-dj Sander Lantinga en zijn gezin! Zijn vrouw Tessel van der Lugt is namelijk in blijde verwachting, zo maakte hun zoontje Klaas bekend in de ‘Coen en Sander show’ op Radio 538.

Naast de bekendmaking in zijn eigen radioprogramma, plaatste Sander een foto met zijn twee kinderen op Instagram om de zwangerschap van zijn vrouw wereldkundig te maken. ‘Even een vraag: weet iemand hoe je hand in hand loopt met 3 kinderen? Want ik kom binnenkort een hand tekort’, schrijft hij erbij. ‘We zijn reeds gezegend met de 2 liefste, mooiste en meest geweldige kinderen, maar het grootse voorrecht is dat daar in november nog eentje bijkomt. En daar zijn we ontzettend blij mee.’

Twee kids

Samen met Tessel heeft Sander momenteel twee kinderen, een zoon genaamd Klaas en een meisje dat luistert naar de naam Molly Ans Nicolien. In 2011 stapte het koppel in het huwelijksbootje.

