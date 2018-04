Babynieuws! Johnny de Mol is vader geworden

Hoera! Het jaar 2018 kan niet meer stuk voor Johnny de Mol en zijn verloofde Anouk van Schie. Hun grote droom is in vervulling gegaan: ze zijn ouders geworden.

Lees ook: Met deze ring vroeg Johnny de Mol zijn Anouk ten huwelijk

Uit een eerdere relatie heeft Anouk al een dochter Kiki, maar dit is toch echt voor Johnny de eerste keer dat hij zich officieel vader mag noemen. Hun gekoesterde wens is uitgekomen, hun zoon Johnny is op de wereld gebracht.

Anouk van Schie bevallen

Via Instagram is bekend gemaakt dat Anouk is bevallen. De naam van hun zoon was overigens voor niemand een verrassing: nog tijdens de zwangerschap heeft het verliefde stel laten weten dat ze de jongen vernoemen naar zijn vader en opa. ‘Mijn overgrootvader heette zo en mijn opa en mijn vader ook, dus dat was geen moeilijke keuze’, aldus Johnny.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: ANP