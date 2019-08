Babynieuws: Airen Mylène en Taeke Taekema verwachten tweede kindje

Airen Mylène en Taeke Taekema zijn in verwachting van hun tweede kindje. Op Instagram maakte Airen het blijde nieuws bekend.

“Are we ready voor this?! Waaah!!! Wat een mega mooi cadeau in deze hectische en emotionele tijd. Een tweede kleine mogen verwelkomen met de allerleukste!”, schrijft de brunette helemaal gelukkig bij een foto van een echo.’

Wie is de Mol?-koppel

Airen Mylene en Taeke Taekema deden tegelijkertijd mee aan Wie is de Mol? in 2016. Tijdens de opnames kregen de twee zo’n goede band dat het zelfs uitmondde in een relatie. Twee jaar later werd als kers op de taart zoontje Bodhi geboren.

