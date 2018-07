Babynieuws! Actrice Toprak Yalçiner bevallen van eerste kindje

De beschuit met muisjes mag op tafel, want Toprak Yalçiner is afgelopen woensdag bevallen. De actrice maakte eerder al bekend dat het een jongetje zou worden.

De kleine spruit heeft de naam Miro Cem van der Sluijs gekregen. Toprak schrijft: ‘Daar is hij dan: onze lieve zoon! Geboren op 11-07-2018. Onze 💙 Miro Cem van der Sluijs 💙 We maken het allemaal goed en zijn helemaal in de wolken!’ Het is het eerste kindje voor Toprak en haar vriend Mats, die een paar jaar jonger is.

GTST

We kennen Toprak vooral door haar rol in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. In de laatste week van de soap mocht ze weer even in de huid kruipen van Nuran, mét babybump.

Beeld: ANP, Instagram