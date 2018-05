Babynieuws: actrice Kirsten Dunst is bevallen!

Driewerf hoera, want Kirsten Dunst en haar verloofde Jesse Plemons zijn de trotse ouders geworden van een gezonde zoon, zo meldt People. De Amerikaanse actrice is volgens het showbizztijdschrift afgelopen weekend bevallen en maakt het – net als haar pasgeboren baby – goed. Naar welke naam de baby luistert, is nog niet bekend.

De komst van de baby is echter nog niet bevestigd door de actrice en haar woordvoerder, maar het duurde ook even totdat haar zwangerschap wereldkundig gemaakt werd. Pas in januari van dit jaar werd bekend dat Kirsten zwanger was, terwijl ze het babynieuws toen al een halfjaar geheim wist te houden.

Kinderwens

Ze wond er daarentegen de afgelopen jaren geen doekjes om dat er een kinderwens was. ‘Ik was niet een van die ‘ik wil een baby’-mensen, totdat mijn peetdochter werd geboren’, zei ze in een eerder interview met Marie Claire. ‘Ik houd zo veel van haar. Die liefde ervaar je niet totdat je zelf een kind hebt. Ik houd van die liefde, dat wil ik ook.’

Fargo

Dunst en Plemons zijn sinds 2016 een stel. De vlam sloeg over toen de twee een jaar eerder beiden een rol hadden in een aflevering van de serie Fargo, die in Nederland te zien is op Netflix.

