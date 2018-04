Babynieuws! 3JS-zanger Jan Dulles wordt vader

Driewerf hoera! Jan Dulles, bekend als zanger van de 3JS, heeft zojuist bekendgemaakt dat hij vader wordt. Hij liet het donderdag al vallen op het podium, maar bevestigt nu de boodschap met een filmpje op Facebook.

‘Bij deze de bevestiging van mijn kant’, schrijft de zanger bij de video. ‘Ik heb gisteravond in het theater aangekondigd dat ik vader ga worden. Caroline is in verwachting. We krijgen een kindje. Check het filmpje.’ Het wordt het eerste kindje voor Jan en Caroline.

Beeld: ANP, Facebook