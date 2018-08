Treurig: babygeluk Ferri Somogyi overschaduwd door verdriet

Het zou een gelukkige tijd moeten zijn voor Ferri en zijn vrouw Noëlle Somogyi. Eerder maakte de acteur al bekend dat zijn moeder nooit ‘oma’ zal worden en ook zijn vader zal helaas de kleine nooit zien opgroeien. Ferri’s vader Imre overleed in 2015, maar had heel graag opa willen worden.

Zijn vader was al langere tijd ziek door een bacteriële infectie. Aan Weekend vertelt Ferri: ‘Hij was mijn vader, maar ook echt mijn allerbeste vriend. Dat is natuurlijk de grootste klap als zo iemand wegvalt.’ Nu hij zelf op het punt staat om vader te worden, mist hij deze belangrijke persoon in zijn leven nog eens extra hard. Grootvader worden was namelijk een enorme wens van zijn vader. Somogyi vindt het dan ook moeilijk, ‘maar zo is het leven, het is hard.’

Voorgoed gesloten

Ferri’s vader Imre hertrouwde na zijn scheiding van Jonna met Margriet, die Ferri als zijn echte moeder beschouwt. Of de acteur, nu hij zelf vader wordt, wellicht weer behoefte zou voelen om contact te leggen met Jonna? Ferri: ‘Dat hele boekwerk is voor mij voorgoed gesloten.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP