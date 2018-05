Babygeluk voor Barry Atsma en Noortje Herlaar?

Barry Atsma (45) en de twaalf jaar jongere Noortje Herlaar ontmoetten elkaar in 2016 op de filmset van Knielen op een Bed Violen. Barry leefde toen al een poosje gescheiden van Izaira, de moeder van zijn twee dochters, en Noortje had net haar verloving verbroken met musical-collega William Spaaij.

Lees ook: Barry is back: Atsma steelt de show in nieuwe oorlogsfilm Bankier van het Verzet

Dat Barry ooit weer zo gelukkig zou worden in de liefde, had hij na zijn verdrietige breuk niet kunnen vermoeden, zo schrijft Story. ‘Ik vind het heerlijk om met Noortje te zijn!’ Hij voelde dat het met haar meteen goed zat en stelde haar al snel voor aan zijn dochters Zoë en Charlie. ‘Dat vond ik heel spannend. Ik had nog niet eerder een vrouw voorgesteld aan mijn kinderen,’ vertelde Barry eerder. ‘Maar Noortje is – afgezien van het feit dat ik dol op haar ben en verschrikkelijk verliefd en heel veel van haar hou en haar fantastisch vind – een vrouw die deugt en gevoelig genoeg is om op een goede manier met mijn kinderen om te gaan.’

Gezinsuitbreiding?

Afgelopen maandag werden Barry en Noortje met de twee meisjes volgens het weekblad gesignaleerd tijdens een bezoek aan de verloskundige. Dit zou kunnen betekenen dat er gezinsuitbreiding op komst is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Redactie Story | Beeld: ANP