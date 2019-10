Airen Mylene deelt zeldzame foto van groeiende babybuik: ‘Prachtig zwanger!’

Zo’n twee maanden geleden maakten Airen Mylene (34) en Taeke Taekema (39) wereldkundig voor de tweede keer ouders te worden. Een aantal weken later verklapte de presentatrice net over de helft te zijn en nu laat ze zien hoeveel haar buik inmiddels alweer gegroeid is.

“Beetje gaar. Maar ik ben me weer enorm aan het verwonderen over het feit dat er weer een kindje in me aan het groeien is!”, schrijft Airen bij de prachtige foto. “En ik vergeet de hele tijd foto’s te maken. Zonde. Iets met druk met een ander te leuk kindje. Dus dacht bij deze gelijk: delen! Hierbij.”

Genieten

Dat Airen de voortgang van haar zwangerschap deelt, waarderen haar volgers enorm. Ze overladen haar dan ook met complimenten. “Mooi! Vergeet ook niet ervan te genieten, hè”, geeft iemand haar mee. Een ander reageert: “Prachtig zwanger!”

Geheim

Toen Airen in verwachting was van haar eerste kindje, hield ze het de eerste vijf maanden geheim. Met een reden, want de presentatrice onthulde destijds een aandoening te hebben waardoor ze mogelijk minder vruchtbaar is. Toch lukte het niet helemaal om haar zwangerschap stil te houden; haar Hart van Nederland-collega’s hadden haar door. “Op een gegeven moment droeg ik een gestreept shirt, waarop er schijnt te zijn gefluisterd: ‘Als ze wil dat het geheim blijft, moet ze niet zoiets aantrekken’’. Als ik me aan het omkleden was in de visagieruimte had ik de deur ook niet altijd dicht. Dus toen is er ook weleens ineens een buikje bij me gespot”, gaf ze toe in een eerder interview. “Maar ze hebben netjes hun mond gehouden.”

Wennen

Na de geboorte van zoontje Bodhi vreesde Airen dat het einde van haar relatie met Taeke nabij was. De twee hadden namelijk afgesproken elkaar niet uit het oog te verliezen voor het ouderschap, maar uiteindelijk viel dat behoorlijk tegen. “Op een gegeven moment werd het zo’n geregel, dat we meer een bedrijf werden dan een gezin”, zei ze destijds. Hoewel de romantische avondjes er niet meer in zaten voor het koppel, hebben Airen en Taeke uiteindelijk gelukkig toch hun draai weten te vinden. “Alles went en iedereen vindt uiteindelijk zijn ritme.”

Wie is de Mol?

Airen Mylene en Taeke Taekema deden tegelijkertijd mee aan Wie is de Mol? in 2016. Tijdens de opnames kregen de twee zo’n goede band dat het zelfs uitmondde in een relatie. Twee jaar later werd als kers op de taart zoontje Bodhi geboren.

