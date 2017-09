Babyboom: ook Khloe Kardashian zwanger?

Terwijl de Amerikaanse boulevardpers nog volop bezig is met de vermoedelijke zwangerschap van Kylie Jenner, blijkt haar halfzus Khloé ook in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Ingewijden bevestigen tegen People dat de 33-jarige realityster drie maanden zwanger is van haar vriend, basketballer Tristan Thompson.

Lees ook: Kim Kardashian overweegt draagmoeder voor derde kind

‘Ja ze verwachten hun eerste kind samen en zijn ontzettend blij’, aldus een ingewijde. Het stel was niet van plan het nieuws als eerste met de hele wereld te delen. ‘Pas afgelopen week voelden ze zich op hun gemak om het aan hun dierbaren te vertellen’, vervolgt de bron die eraan toevoegt dat de speculaties over de zwangerschap van halfzus Kylie Jenner het er niet makkelijker op maakte voor Khloé.

Maar de aanstaande moeder is vooral dolblij: ‘Dit is wat ze al jaren wilt en ze heeft nu de juiste man gevonden. Ze werd opzettelijk niet zwanger tijdens haar relatie met Lamar’, verklaart een ingewijde.

Khloé Kardashian en Tristan Thompson zijn ruim een jaar een setje en de 26-jarige basketballer heeft al een 9-maanden oud zoontje met zijn ex-vriendin. Voor haar relatie met Thompson was Kardashian zeven jaar getrouwd met de voormalige basketballer Lamar Odom.

Drie baby’s op komst

Het bericht over de zwangerschap van Khloé is nog niet officieel bevestigd door Khloé noch haar familie, maar het zou het aantal zwangerschappen in huize Kardashian op drie brengen. Zus Kim Kardashian verwacht samen met Kanye West haar derde kind via een draagmoeder. Kylie Jenner zou al vijf maanden in verwachting zijn van haar vriend Travis Scott.

❥ իմ սեր ❥ Im ser ❥ All my Love ❥ A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Aug 6, 2017 at 1:17pm PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP, Beeld: Giphy