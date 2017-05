Babyboom! Drie Boer Zoekt Vrouw-baby’s op komst

Negen seizoenen Boer Zoekt Vrouw heeft heel wat relaties en baby’s opgeleverd. En er komen nog meer baby’s bij! Maar liefst drie BZV-stellen verwachten een kindje!

Roze wolk

Boer Jan en zijn Rianne verwachten hun eerste kindje in begin november. “De eerste echo’s hebben we al gehad en alles ziet er goed uit”, vertelt Rianne. De Texelse schapenboer zit op een roze wolk sinds zijn vriendin zwanger is.

Babyboom

Ook boer Leo en zijn vriendin Eline verwachten een kleintje. De koeienboer vond de liefde niet in de uitzendingen, hij was destijds nog niet klaar voor een nieuwe liefde. Het derde stel dat een kindje verwacht is Johan en zijn vriendin Lourianne. We kennen de boer uit de voorstelronde van 2012.

Beeld: Peter Smulders

