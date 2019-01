We houden ons allemaal nog stug vast aan onze goede voornemens om van 2019 een mooi jaar te maken. Maar voor een aantal bekende Nederlanders wordt dit jaar een éxtra bijzonder jaar. Er zijn namelijk heel wat baby’s op komst.

Xelly Cabau van Kasbergen

Xelly Cabau van Kasbergen (30) verwacht samen met haar verloofde Beer Muller haar eerste kindje. Op dit moment is ze nog vol aan het genieten van de zon in Dubai. En dat haar neefje Xess Xava ook al gek op de baby is, is duidelijk te zien.

Dit bericht bekijken op Instagram #preggylife💞😍 Een bericht gedeeld door Xelly Cabau van Kasbergen (@xellycvk) op 7 Jan 2019 om 10:42 (PST)

Jorik Scholten

The Voice of Holland-coach Jorik Scholten (24), beter bekend als Lil’ Kleine, wordt dit jaar voor het eerst vader. Hij en zijn verloofde Jaimie Vaes (29) maakten onlangs bekend in verwachting te zijn van een zoontje.

Dit bericht bekijken op Instagram ITS A BOY 💙 Een bericht gedeeld door Lil Kleine (@lilkleine) op 25 Dec 2018 om 5:36 (PST)

Tom Groot

Misschien wel de bekendste boer van Nederland, boer Tom (36), verwacht in 2019 zijn eerste kindje. Wat het wordt blijft voor iedereen nog een verassing. De ouders in spe weten het zelf namelijk ook nog niet.

Jim Bakkum

Jim Bakkum (31) en zijn vrouw Bettina (39) verwachten dit jaar alweer hun derde kindje. De twee leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn in 2011 getrouwd.

Jesse Klaver

Groen Links-man Jesse Klaver (32) en zijn vrouw verwachten dit jaar eveneens hun derde kindje. Hoelang zal het nog duren voordat het ‘klavertje vier’ compleet is?

Gigi Ravelli

Voormalig GTST-actrice Gigi Ravelli (36) verwacht dit jaar samen met haar succesvolle zakenman Roger Hodenius haar eerste kindje. In 2016 gaven zij elkaar op Ibiza het jawoord.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gigi Ravelli (@gigiravelli) op 14 Apr 2014 om 6:15 (PDT)

Ellen Hoog

In 2018 beviel haar beste vriendin Naomi van As van haar eerste kindje, maar in 2019 is ex-hockeyster Ellen Hoog (32) zelf aan de beurt. Ergens dit voorjaar verwachten zijn en haar liefde Kelvin een eigen mini.

Dit bericht bekijken op Instagram Lekker uitbuiken na de kerst 💕🤰 Een bericht gedeeld door Ellen Hoog (@ellen_hoog) op 7 Jan 2019 om 9:19 (PST)

