Baby update: is Shelly Sterk inmiddels al bevallen of niet?

Het kan niet lang meer duren tot het eerste kindje van Shelly Sterk (28) ter wereld komt. En niet alleen de presentatrice zelf kan niet wachten tot ze het jochie in haar armen kan sluiten, ook haar fans zijn ontzettend benieuwd naar het kleine wonder.

Wat de precieze uitgerekende datum van Shelly is, is niet bekend, maar een simpele rekensom (midden april meldde ze dat ze vijf maanden zwanger was) wijst uit dat het elk moment zover kan zijn. Onlangs liet de hoogzwangere blondine al weten “nog steeds een broedkippetje” te zijn, en nu vertelt ze dat het kindje er nog steeds warmpjes bij zit.

‘Hij zit er nog in’

“Heel veel mensen sturen berichtjes met de vraag of het goed gaat en of de baby er al is. Nee, hij zit er nog in”, aldus Shelly terwijl ze haar bolle buik in beeld brengt. “Ik probeer hem er de hele tijd uit te wandelen, frambozenbladthee te drinken, weet ik veel wat. Het werkt niet. Hij zit er nog in.”

Beschuit met blauwe muisjes

In de zomer van 2017 werd Shelly door Mark ten huwelijk gevraagd en een jaar later stapten de twee in Italië in het huwelijksbootje. In april van dit jaar maakte de presentatrice bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Niet veel later onthulde ze het geslacht met een foto waarop ze een blauw ijsje eet: een jongetje.

