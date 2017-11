Baby uit ‘Dirty Dancing’ over haar plastische chirurgie

Het is ondertussen al 30 jaar geleden dat Jennifer Grey acteerde in ‘Dirty Dancing’, dus was het hoog tijd om eens te kijken hoe het anno 2017 met de vertolkster van Frances ‘Baby’ Houseman gaat. Lees ook: Willen we: je kunt nu in het Dirty Dancing-resort verblijven

Jennifer Grey was 27 jaar toen ze wereldberoemd werd door haar rol in ‘Dirty Dancing’. En ze heeft naar eigen zeggen nog steeds ‘the time of her life’. ‘De film heeft voor ontzettend veel plezier gezorgd in het leven van miljoenen mensen, en dat raakt me nog elke dag’, aldus de actrice.

Toch is Jennifer na het hele succes van de film een beetje in de anonimiteit terechtgekomen, en dat komt volgens haar door haar plastische chirurgie. In 1989 heeft ze een neuscorrectie laten doen, en dat heeft een averechts effect gehad op haar carrière. ‘Ik ging als een beroemdheid de operatiezaal binnen en kwam volledig anoniem buiten.’

‘De operatie was een regelrechte hel. Nu ben ik een actrice die ooit beroemd was, maar die door niemand herkend wordt omwille van haar plastische chirurgie.’ Afgelopen weekend was de actrice te gast op het galabal van het Benjamin Millepied And L.A. Dance Project, en ook daar kwam haar ingreep ter sprake. Verschillende van haar fans hebben na afloop van het evenement gereageerd op sociale media. ‘Baby, wat zie jij er anders uit’, aldus verschillende ‘Dirty Dancing’-fans.

Beeld:KIPPA (ANP)