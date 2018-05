Avicii heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Dat zeggen meerdere bronnen tegen TMZ. De Zweedse dj zou zichzelf met glas in zijn pols of hals hebben gesneden.

Het is voor het eerst dat er een beeld naar voren komt van wat er op 20 april is gebeurd in de Omaanse stad Muscat, waar Avicii dood werd aangetroffen in een resort. Uit een verklaring van de familie van Tim Bergling viel vorige week al wel op te maken dat hij zichzelf van het leven zou hebben beroofd. Over de doodsoorzaak is tot dusver niets gemeld. De politie maakte alleen bekend dat het niet om een misdrijf ging.

Zakelijke machine

‘Hij kon niet langer verder. Hij wilde rust vinden’, stond in een open brief van de familie. ‘Tim was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed.’

Gezondheidsproblemen

Bergling kampte met depressies en serieuze gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met touren omdat het te zwaar voor hem werd.

