Avicii in besloten kring begraven

Eind april kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat Avicii levenloos was aangetroffen in een hotel in Oman. Afgelopen zondag is de dj begraven in zijn vaderland Zweden, zo meldt het Duitse Bild.

Lees ook: Ex-vriendin Avicii bijt van zich af met emotioneel verhaal op Instagram

Ruim zeven weken na zijn dood hebben familie en vrienden eindelijk afscheid kunnen nemen van de geliefde Avicii, ook wel Tim Bergling. In besloten kring werd de dj begraven; slechts een handjevol mensen was erbij.

Foto’s

Jesse Waits, een goede vriend van Tim, was aanwezig bij de begrafenis en deelde een foto op Instagram waarop het programmaboekje van de ceremonie te zien is. Ook Avicii’s zwager Joachim was erbij en plaatste een treurig kiekje van de begraafplaats.

Gezondheidsproblemen

De dj kampte met depressies en serieuze gezondheidsproblemen, veelal als gevolg van overmatig alcoholgebruik. In 2016 stopte Avicii met touren omdat het te zwaar voor hem werd; twee jaar later – op 20 april – overleed hij op 28-jarige leeftijd.

❤ Een bericht gedeeld door Jesse Waits (@jessecwaits) op 9 Jun 2018 om 11:31 (PDT)

Een bericht gedeeld door JOAKIM STERNER (@joakimsterner) op 9 Jun 2018 om 12:12 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP