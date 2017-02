Auto van Barbie en Michael in brand gestoken

Gisteravond is de auto van reality-sterren Michael en Samantha (ook wel bekend als Barbie) van der Plas in brand gestoken, zo lieten ze weten aan RTL Boulevard. Het bekende koppel heeft geen idee wie het gedaan kan hebben, maar vermoeden dat het met jaloezie te maken heeft.

Aan RTL Boulevard vertelde Michael dat hij vannacht wakker werd gebeld door de buren met het nieuws dat hun auto in brand stond. Tegen de tijd dat hij buiten kwam was de brand gelukkig al geblust, maar de auto was niet meer te redden. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De daders zouden vloeistof naar binnen gespoten hebben aan de voorkant van de auto. Deze vloeistof is vervolgens aangestoken waardoor het dashboard en de motor zijn afgebrand.

Michael liet aan RTL Boulevard weten dat hij geen idee heeft wie het gedaan kan hebben. Hij vermoedt dat het met jaloezie te maken heeft. Hij woont in een achterstandswijk, maar rijdt een Mercedes en dit zorgt voor afgunst. Voor Barbie en Michiel is het flink balen, want nu zitten ze zonder vervoer en dat is lastig met de kinderen.

Bron: rtlnieuws.nl