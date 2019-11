Ode aan overleden vader in ‘The Voice of Holland’ raakt bij Waylon gevoelige snaar

Vrijdagavond ging het tiende seizoen van The Voice of Holland van start. Nederland zat aan de buis gekluisterd! Zoals we inmiddels gewend zijn kwamen er aan de lopende band fantastische audities voorbij. Toch was er één auditie die er voor de kijkers én met name Waylon uitsprong, namelijk die van Maaike de Groot.

De Friese Maaike zong een nummer speciaal voor haar overleden vader.

Daddy’s girl

Voordat ze het podium opstapt weet Maaike al voor welke coach ze zou kiezen, mocht het zover komen. “Ik zou heel graag bij Anouk willen.” En die keuze is niet zomaar, zo legt ze uit aan Martijn Krabbe. “Het was mijn eerste nummer die ik ooit heb gezongen met mijn vader dus dat ligt wel dichtbij. Mijn vader speelde vroeger gitaar en trad overal op en dan mocht ik met hem mee.”

Liedje voor vader

Helaas is de vader van Maaike 4 jaar geleden overleden aan de gevolgen van longkanker. Deze verdrietige gebeurtenis zorgde ervoor dat Maaike lange tijd geen behoefte meer had aan het maken van muziek. Desondanks staat ze nu weer op het podium met een belangrijk doel, namelijk haar vader trots maken. Hiervoor zingt ze het nummer ‘De Zee’ van Trijntje Oosterhuis, een liedje dat ze ook zong tijdens de crematie van haar vader. “Ik ga het nummer voor mijn vader zingen omdat het heel veel betekent. Ik wil hem gewoon heel trots maken.”

Knuffel van jury

Bij jurylid Waylon komt het nummer direct binnen: hij weet dan ook niet hoe snel hij op de knop moet drukken. Ook Ali B. is onder de indruk en wil haar graag in zijn team hebben. Wanneer Maaike klaar is met het nummer krijgt ze een staande ovatie en is Waylon er snel bij om haar een knuffel te geven. Ook Ali kan het niet laten. “Mag ik naast haar staan? Ik wil haar gewoon vasthouden”, vertelt hij.

Emotionele Waylon

Wanneer Maaike uitlegt waarom ze voor dit specifieke nummer heeft gekozen, raakt ze een gevoelige snaar bij Waylon. “Wat is hij trots op jou”, zegt hij met een trilling in zijn stem. “Je hebt nu iets gedaan waar je jezelf, je vader en familie eer mee hebt aangedaan. Je hebt mij ontroert.”

Zou ze na zulke mooie woorden alsnog voor Anouk hebben gekozen of toch voor Waylon?

