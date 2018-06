Met deze verpletterende auditie zong Glennis Grace zich naar de volgende ronde van ‘America’s Got Talent’

Glennis Grace heeft de juryleden van America’s Got Talent compleet omver geblazen met haar loepzuivere versie van Whitney Houston’s Run To You. Via Twitter laat de dolenthousiaste zangeres weten ‘dat ze ‘ja!’ hebben gezegd’.

‘Dit is een droom die uitkomt. Wat een waanzinnige ervaring! Mijn hart stroomt over! Dank je wel ‘America’s Got Talent’ en dank ook aan alle fans!’ Ook het programma zelf tweette lovende woorden over ‘onze’ Glennis: ‘Je moet wel een hele grote zangeres zijn om Whitney Houston te kunnen zingen.’

Zoon Anthony

Een dag eerder verscheen al een korte preview van Glennis’ optreden in de Amerikaanse talentenjacht, waarin ze de jury vertelde ‘dat ze geboren is om voor grote groepen mensen op te treden’. Ook zei ze dat haar 11-jarige zoon Anthony hoopt dat ze haar dromen kan vervullen. Vorig jaar trad de Amsterdamse al eens op in een club in Los Angeles, nadat haar YouTube-video van een optreden met de Ladies Of Soul viral was gegaan. Ook toen zong ze Run To You en dat bleef niet onopgemerkt. Via social media werd Glennis bedolven onder de complimenten van mensen die haar gezien en gehoord hadden.

Kippenvel

Ook nu wordt via de socials zeer positief gereageerd op het optreden van de Nederlandse zangeres. ‘Wow! Je hebt me kippenvel bezorgd!’, schrijft een volger. ‘De beste zangeres die ik in tijden heb gehoord!’ post een ander. ‘Beste optreden van de avond, je hebt de stem van een engel.’

Bekijk hieronder de auditie van Glennis waarbij ze de jury omver wist te blazen.

