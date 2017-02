AUCH: Katy Perry haalt uit naar Britney Spears

Na Adele’s liefdesverklaring aan Beyoncé tijdens de Grammy’s van afgelopen zondag leefden we allemaal even op een roze wolk. De puurheid, de liefde, het volstrekte gebrek aan valsheid. Yasss queens! Helaas voltrok zich op de rode loper buiten een heel anders, Mean Girls-waardig tafereel.

Popster Katy Perry, tegenwoordig blondgelokt, werd door presentator Ryan Seacrest gevraagd waarom ze de laatste tijd zo weinig in beeld geweest was.

De blondine struint normaal fanatiek menig feestje en event af, maar schitterde de afgelopen maanden door afwezigheid. Perry antwoordde snibbig: “Dat heet: voor je mentale gezondheid zorgen Ryan,” en vervolgde: “Ik heb mijn hoofd nog niet kaal geschoren.”

Katy Perry “that’s called taking care of your mental health” “& I haven’t shaved my head yet”. I know ppl are gonna go in on this 😬 #GRAMMYs pic.twitter.com/dGlmyJwdfc — Tristan Spears (@Tristan_Spears_) 13 februari 2017

Verontwaardiging alom op Twitter, waar fans opmerkten dat die veeg uit de pan absoluut nergens voor nodig was.

Talking about her mental health, Katy Perry said “well, I haven’t shaved my head yet” in a reference to Britney Spears… Tragic. — Tegan Zayne (@TeganZayne) 13 februari 2017

@TeganZayne this is why Gaga is better — Melania’s IQ (@wh0rex) 13 februari 2017

@Tristan_Spears_ gurl, that moment is more iconic than many’s careers (including yours), you need to take several seats — Albert (@chihlango7) 13 februari 2017

Anderen waren van mening dat het gewoon een grapje was – moet kunnen.

@TeganZayne Can’t believe how childlike and overprotective Spears’s fans get…it’s a pop culture joke, dude. Relax. — JuanPensamientoV (@elpensa) 13 februari 2017

Britney, ook aanwezig op de pre-party van de Grammy’s, reageerde niet direct op de uitspraken van Katy Perry, maar deed wel the next best thing: een nieuwe serie foto’s uploaden op haar Instagram. Op deze foto’s blijft de zangeres duidelijk uitermate sereen. Ze geniet van het zonnetje in Malibu, leest een boek en citeert een heus Bijbelvers – volgens haar volgers speciaal gericht om Perry te killen met kindness. Wat denk jij?

Weekend advice 💖 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 13, 2017 at 10:29am PST

Chasing the dream 🌅 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 12, 2017 at 5:59pm PST

Her mouth speaks from that which fills her heart ❤️ Luke 6:45 A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 13, 2017 at 12:27pm PST

