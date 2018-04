Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat Merijn meedeed aan ‘Temptation Island’, waarna hij zijn ex Lisa verliet voor verleidster Pommeline. Inmiddels is ook die relatie voorbij en heeft hij geen goed woord meer voor haar over, zo blijkt uit een nieuwe video.

Lees ook: Betekent deze foto dat Temptations Kevin en Chloë een setje zijn?

Onlangs is het gerucht bevestigd: Pommeline en Fabrizio – een van de verleiders van ‘Temptation Island’ 2018 – hebben een relatie. In de YouTube-serie Club Hub laat Merijn doorschemeren dat hem dat totaal niet zint wanneer presentatrice Gwen van Poorten hem het vuur aan zijn schenen legt.

Op een onbewoond eiland

Wanneer Gwen hem vraagt of hij liever op een onbewoond eiland zou zitten met zijn ex Lisa of zijn ex Pommeline, zegt Merijn na een lichte twijfel dat-ie dan toch voor Lisa zou kiezen. Waarom? ‘Omdat Pommeline mij gewoon zwaar genaaid heeft’, laat hij weten.

Gekke exen

En of hij liever opnieuw mee zou doen aan ‘Temptation Island’ of ‘Ex on the beach’? ‘Dan toch ‘Temptation Island’, want ‘Ex on the beach’ zou ik zeker niet doen. Ik heb te gekke exen. Als die uit het water komen zou ik gelijk wegzwemmen, denk ik.’

Bron: Club Hub | Beeld: still uit video