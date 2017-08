Astrid Joosten heeft het weer ‘leuk en spannend’ na overlijden van haar man

Alvleesklierkanker

‘Het gaat in principe nu heel goed met me, maar dat is niet elke dag hetzelfde,’ vertelde Astrid, die de liefde van haar leven verloor aan alvleesklierkanker. Het verwerken van de dood van Willem, die zes weken nadat de diagnose werd gesteld stierf, ‘heeft best lang geduurd.’ Ze vult aan: ‘Het gaat met golfbewegingen. Net als je denkt: nou, nu gaat het wel goed, dan komt er weer een enorme terugslag.’

Grote liefde

Astrid en Willem hadden ‘misschien wel een uitzonderlijk goede relatie’, die niet zomaar te evenaren is. ‘Ik besef heel goed dat heel veel mensen misschien nooit hun grote liefde vinden. Ik koester dat het mij wel is overkomen. Een andere meneer is een andere meneer en een ander soort liefde is een ander soort liefde en dat is ook goed. Ik ga dat helemaal niet willen evenaren, dat zou heel dom zijn.’

Bron: ANP Beeld: Peter Smulders