Ashanti en Ja Rule komen met nieuwe muziek: ken jij déze heerlijke klassiekers nog?

In de vroege 00’s scoorden zangeres Ashanti en rapper Ja Rule – ken je ze nog? -hit na hit. Nu Beyoncé en Jay Z onverwachts samen een album (met de aanstekelijke eerste single Apes**t) hebben uitgebracht waarop rap en zang ultiem worden gecombineerd, begon het bij de twee te kriebelen; er is nieuwe muziek van het ooit zo succesvolle gelegenheidsduo in aantocht.

Lees ook

Ken je ‘m nog? Jesse McCartney is terug met een heerlijk nieuw zwijmelnummer

‘Het gaat gebeuren’

weer samen de studio in te duiken. En niet voor één nummertje, maar voor een heel album. “Het is grappig, want we praten er al heel lang over en nu heeft hij [Ja Rule, red.] gezegd: ‘Oké, nu is het tijd'”, aldus Ashanti op de rode loper van de BET Awards tegen Entertainment Tonight afgelopen nacht. “Dus het gaat gebeuren.”

Geïnspireerd door de grootsten

Ja Rule speculeerde vorige week al openlijk over een gezamenlijk album. Op Twitter noemde hij het album van Beyoncé en Jay Z iconisch, waarna hij in een bericht aan Ashanti schreef: “Ik denk dat we ook zo’n gezamenlijke plaat moeten opnemen.”

Meezingen

Tussen 2002 en 2004 scoorden Ja Rule en Ashanti onder meer met nummers als Always On Time, Mesmerize en Wonderful, waar ook R. Kelly aan meewerkte. Doen de titels bij jou nog een belletje rinkelen? En kun je je de old school videoclips (want die keken we toen nog natuurlijk, #TMF #TheBox #MTV) nog herinneren? Wij zochten ze op en voelen ons in één klap weer heel even vijftien+ jaren jonger. Welke klassieker kon jij vroeger van begin tot eind meezingen?

Always on Time (2002):

Happy (2002):

Down 4 U (2002):

Mesmerize (2003):

Wonderful, met R. Kelly (2004):

En nog even voor de leuk een aantal Ashanti-classics zonder Ja Rule:

What’s Luv, met Fat Joe (2002):

Foolish (2002):

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte