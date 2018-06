Net binnen: deze artiesten zien we deze zomer terug in ‘Beste Zangers’

De zomer is in aantocht en daarmee is het aftellen tot een nieuwe reeks van het programma ‘Beste Zangers’ ook weer begonnen. Om ons alvast in de stemming te brengen heeft AVROTROS de artiesten bekendgemaakt die we dit seizoen gaan terugzien, en de selectie is zéker niet mis.

Middels een filmpje brengt de omroep in beeld welke Nederlandse zangers en zangeressen met presentator Jan Smit mee mogen naar Ibiza. Daar zullen ze heel wat muzikale spektakels neer gaan zetten.

Video

In de video is te zien dat onder meer Alain Clark, Trijntje Oosterhuis, Davina Michelle en Tino Martin meedoen aan ‘Beste Zangers’. Hieronder zie je alle artiesten:

Beeld: still uit video