Dankzij Duncan Laurence (25) vindt het Eurovisiesongfestival aankomend jaar plaats in ons kikkerlandje. Maar wie o wie is een waardige opvolger voor de winnaar van afgelopen editie? Uit onderzoek van ‘Shownieuws’ is een top 5 gerold.

Begin dit jaar veroverde Duncan Laurence niet alleen de hitlijsten met zijn nummer Arcade, maar wist hij in mei óók met de winst naar huis te gaan tijdens het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. En in 2020 hopen we natuurlijk dat Nederland opnieuw op de eerste plaats eindigt.

Sterren van 2019

Voor de rondvraag stelde Shownieuws een lijst met tien Nederlandse artiesten samen. Er werd hierbij uitgegaan van zangers en zangeressen die in 2019 succesvol waren, bijvoorbeeld omdat ze concertzalen wisten uit te verkopen of de hitlijsten domineerden. Wie onder de stemmers als winnaar uit de bus kwam? Volgens 23 procent van de ondervraagden moet Davina Michelle ons land vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam.

Top 5

Dat de Duurt te lang-zangeres het populairst is onder stemmend Nederland, moge duidelijk zijn. Kensington, de volgende in het lijstje, heeft namelijk een stuk minder stemmen gekregen. Dertien procent van de ondervraagden vindt de band naar het Songfestival moet; Floor Jansen – die afgelopen seizoen meedeed met Beste Zangers – verdient evenveel lof. Na de Nightwish-zangeres volgen Maan (11 procent) en Marco Borsato (9 procent).

Davina Michelle

Davina Michelle is overigens bij alle leeftijdsgroepen het populairst, en zowel mannen als vrouwen zien haar graag ons land vertegenwoordigen. Van de ondervraagden onder de dertig jaar vindt maar liefst 32 procent dat de zangeres voor Nederland naar Rotterdam moet, bijna een kwart van de vijftigplussers (24 procent) denkt er hetzelfde over.

Luistersessie

De eerste inzendingen voor het Eurovisiesongfestival zijn volgens Cornald Maas al binnen, zo vertelde hij eerder aan Shownieuws. Inmiddels heeft de keuzecommissie van AVROTROS zelfs al een eerste luistersessie gehad. Wie uiteindelijk de uitverkorene wordt om Nederland te vertegenwoordigen én wanneer de artiest bekend zal worden gemaakt, is helaas nog niet bekend. Nog even geduld hebben, dus!

