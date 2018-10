Art Rooijakkers in gesprek over vervangen Twan Huys in ‘RTL Late Night’

Art Rooijakkers heeft op Radio 538 per ongeluk verklapt dat hij in gesprek is met RTL over het vervangen van presentator Twan Huys bij RTL Late Night.

‘Er wordt over van alles gesproken’

Art laat weten dat hij een kandidaat is om Twan te vervangen als hij ziek is, en ook in de zomermaanden. Maar of hij het ook echt wordt, is nog niet zeker. “Er wordt over van alles gesproken. Er wordt volgens mij met heel veel over gesproken, denk ik. Het is een nieuwe plek; weet ik veel met hoeveel mensen ze daar praten.”

Om en om met Beau

Er wordt verder gespeculeerd. “Jij en Beau [van Erven Dorens, red.], denk ik toch?”, zegt radio-dj Sander Lantinga. Hij bedenkt een nieuw plan: “In dit tempo houdt Twan het natuurlijk niet al te lang vol, dus dan zou het een mooie tandem zijn als jij en Beau het zouden gaan doen. Om en om bijvoorbeeld.”

‘Nu nog te vroeg’

Volgens Art is het ondanks de matige kijkcijfers, nu nog te vroeg om Twan helemaal te vervangen. “Hij zit er pas net. Maar stel dat er een vervanger moet komen: ze hebben mijn nummer!” Dat hij beschikbaar is en wel zou willen, is duidelijk. Wij zijn benieuwd wie wanneer wat gaat doen.

Twan Huys is sinds maandag 3 september te zien als host in RTL Late Night. Hij nam de plek over van presentator Humberto Tan.

Bron: Libelle | Beeld: iStock