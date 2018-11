Art Rooijakkers reageert op hardnekkige ‘Expeditie Robinson’-geruchten

Sinds bekend is gemaakt dat Dennis Weening stopt als presentator van ‘Expeditie Robinson’, draait de geruchtenmolen op volle toeren. Art Rooijakkers zou zijn opvolger worden. ‘Wat ik heb begrepen is dat hij het gaat doen, ja’, verklapte Weening. Nu reageert Art op de geruchten.

Voor het eerst heeft Art Rooijakkers bevestigd gevraagd te zijn om de presentatie van ‘Expeditie Robinson’ op zich te nemen. ‘Ik ben door RTL gevraagd toen ik overstapte om verschillende programma’s te presenteren en te maken. Toen hebben ze ook gevraagd of ik Robinson zou willen doen’, zegt hij in een gesprek met Gerard Ekdom op Radio 10. Maar, zo benadrukt hij, hij heeft nog geen ja gezegd. ‘Ik heb vanaf begin af aan gezegd: ik heb zeven jaar ‘Wie is de Mol?’, het kroonjuweel van de Nederlandse televisie, gepresenteerd. Dus om dan direct een soortgelijk realityprogramma op een andere zender te presenteren, dat hoeft niet voor mij. Als dat zo was, was ik wel bij de NPO gebleven en had ik nog jaren door kunnen gaan met ‘Wie is de Mol?”

Geen idee

RTL zou aan Art hebben gevraagd of hij er toch over na wil denken. ‘Nu gaat Dennis weg en vraagt iedereen aan mij of ik het ga doen, maar om heel eerlijk te zijn, heb ik echt geen idee’, vervolgt de presentator. ‘Dit gedoe werkt niet echt motiverend, kan ik je zeggen.’

