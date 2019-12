Beschuit met muisjes! Arie en Romy Boomsma verwachten derde kindje

Blij nieuws voor Arie en Romy Boomsma! De twee hebben zojuist via Instagram bekendgemaakt dat er een derde kindje op komst is en hun kids daarmee een broertje of zusje krijgen.

Romy deelt op social media een foto van haar beginnende babybuik. “Zo bijzonder om weer mee te mogen maken, Arie en ik verwachten ons derde kindje”, schrijft de brunette bij de prachtige foto. Ook de presentator deelt een kiekje. “Romy is zwanger”, verklapt hij. “We krijgen een derde kindje.”

Gelukswensen

Het stel heeft het nieuws pas net bekendgemaakt maar worden nu al overladen met felicitaties. “Whaaaaaaa gefeliciteerd. Geniet ervan lieverds”, reageert Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull. Kirsten, de vrouw van Nick Schilder, laat weten: “Van harte gefeliciteerd, lieve Romy!”

Droompaleis te koop

Romy is momenteel in verwachting van haar derde kindje met Arie. Het koppel werd eerder al de trotse ouders van dochtertje Bobby Jo en zoon Mozes. De kersverse zwangerschap is overigens niet de enige verandering in het leven van de presentator en zijn geliefde. Onlangs zetten de twee hun droompaleis in Amsterdam te koop, wat betekende dat we hun kleurrijke huis voor het eerst in detail konden bewonderen.

Wordt de stad verruild voor het buitenleven?

Waar het stel naartoe verhuist, is niet bekend, maar mogelijk vertrekken ze wel uit de hoofdstad. In september schitterden ze nog met een prachtshoot in de najaarseditie van Vogue Living. In het bijbehorende interview werd duidelijk dat Romy droomt van wonen op een boerderij. “Met twee paarden, kippen en een moestuin. Het is tijd voor een simpel leven”, een uitspraak waarmee we de verkoop van hun huidige huis eigenlijk al hadden kunnen voorspellen.

