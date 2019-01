Arie Boomsma pleit voor meer papaverlof: ‘Vaders, neem langer vrij’

Toen presentator Arie Boomsma voor het eerst vader werd, nam hij een maand vrij om niks van zijn dochtertje Bobby te missen. In De Telegraaf en op Instagram roept hij andere kersverse vaders op om zijn voorbeeld te volgen.

‘Waardevol’

“Het is ook voor vaders heel waardevol en belangrijk om er in de eerste weken na de geboorte bij te zijn”, meent Boomsma. “Die momenten maak je maar één keer mee.”

Voor iedereen positief

Boomsma deelt zijn eigen agenda in en is daarom een stuk vrijer dan menig papa in Nederland, die gebonden is aan de regels van kantoor. Hij erkent dat niet iedereen het even makkelijk heeft als hij. “Voor jou staat de tijd even stil, maar voor je omgeving niet”, beaamt de 44-jarige presentator. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het voor een bedrijf uiteindelijk positief uitpakt. Een gelukkige werknemer werkt harder. En een vader die vrije tijd met zijn kind krijgt, is een gelukkiger mens.”

Voor je het weet ik het voorbij

Boomsma is daarom blij dat hij toch even de tijd had genomen om er voor moeder en dochter te kunnen zijn. “Pas achteraf besef ik hoe belangrijk die periode was. Er gebeurt zo ontzettend veel. De eerste knuffels, de eerste luiers en de eerste geluidjes. Als je er als vader maar twee dagen bij bent, mis je veel.”

Bron: ANP | Beeld: ANP