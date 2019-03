Arie Boomsma neemt het op voor zijn vrouw Romy

Arie Boomsma is het zat dat mensen negatieve reacties sturen naar het Instagram-account van zijn vrouw Romy. Één van haar volgers zei onlangs dat ze alleen maar sieraden draagt om haar “lelijke, dikke moedervlek te verbergen.”

Stand by your woman

De presentator gebruikt zijn Instagram om een post te wijden aan zijn liefhebbende vrouw en de moeder van zijn kinderen. “Ik ben dol op die moedervlek”, schrijft Arie. Door de geplaatste opmerking gingen Romy en haar man in gesprek over wat nu de schoonheidsnormen zijn. “Iets laten zien dat niet voldoet aan de norm is reden voor afgrijzen en wordt daardoor al snel gezien als statement.”

Uit ervaring weet Arie hoeveel moeite mensen doen om invloed uit te oefenen op hun uiterlijk. “Voor mijn televisieprogramma’s sprak ik regelmatig meisjes en jongens die hun uiterlijk, de hoeveelheid haar op hun lichaam of zelfs hun seksuele handelingen volledig afstemden op de wensen en verwachtingen van anderen”, zegt de presentator over zijn ervaringen.