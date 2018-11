Arie Boomsma heeft weleens vaker een kiekje uit de oude doos gedeeld, maar nu deelt de 44-jarige presentator een jeugdfoto waar hij met zijn broers op staat. En de jongens bleken vroeger niet alleen één kapsel maar ook één gezicht te hebben.

‘Mijn broers en ik. Vroege jaren tachtig. We waren bruidsjonkers. Voor het eerst naar een kapper geweest. Op kosten van het bruidspaar’, schrijft Arie erbij. ‘Een paar jaar later zou een tandarts vier beugels adviseren. De matrozenpakken hebben we daarna nog één keer aan gehad. Naar de kerk. En die wandelstafjes hebben jaren trouw dienst gedaan als venijnig striemend zwaard tijdens het spelen. Dat klinkt Reviaans, in combinatie met die matrozen look. Maar zo is het niet bedoeld. Evenmin kan iemand ooit gedacht hebben dat het een goede beslissing was vier jongens zó gekleed de openbare ruimte in te sturen. Onder leeftijdgenoten, nog wel. Maar het waren de jaren tachtig. Zo ging dat toen. Ik weet niet zeker of het ooit is goed gekomen.’

Kapseltrend

Waar de volgers van Arie maar niet over uitgepraat raken, zijn de kapsels van de jongens. ‘Heerlijke foto, ook die kapsels! Met name die pony, heel herkenbaar’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Coupe bloempot! Ik ken het ;-).’

Beeld: ANP, Instagram