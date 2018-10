‘Ariana Grande verbreekt verloving met Pete Davidson na dood ex-vriend Mac Miller’

Ariana Grande en Pete Davidson hebben hun verloving afgebroken. Dat zegt de doorgaans zeer goed geïnformeerde nieuwssite TMZ, die zich baseert op bronnen die dicht bij het koppel staan.

Geen romantiek meer

Volgens die bronnen hebben Ariana en Pete er dit weekend een punt achter gezet, omdat “beide partijen moesten toegeven dat het niet het juiste moment voor ze is om een relatie te hebben”. Ze zouden nog steeds van elkaar houden, maar niet op een romantische manier.

Sneller dan het licht

De twee kondigden in mei plotseling hun verloving aan, nadat ze pas een paar weken aan het daten waren. Ariana’s verlovingsring zou rond de 100.000 dollar kosten. De twee hebben ook meerdere couple tattoos.

Zelfmoord

Het gaat al een tijd niet zo goed met de zangeres, ze heeft veel te verwerken. Ariana heeft nog steeds de aanslag tijdens haar concert in Manchester in mei 2017 niet verwerkt. Afgelopen september pleegde haar ex Mac Miller zelfmoord met een overdosis.

Twijfels

Zijn plotselinge dood zou van grote invloed zijn geweest op de breuk. Het zou zelfs het omslagpunt zijn geweest, zeggen bronnen tegen TMZ. Ariana gaf zichzelf niet de schuld van zijn dood, omdat ze alles zou hebben gedaan om hem van de drugs te helpen, maar dit kwam wel heel hard aan. In de nasleep daarvan zou Ariana zich een aantal dingen hebben gerealiseerd. Zo kon ze zich volgens TMZ niet helemaal toeleggen op haar relatie met Pete en werd haar duidelijk dat ze te snel verloofd waren.

Ariana en Pete hebben hun breuk nog niet officieel bevestigd.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte