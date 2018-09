Ariana Grande reageert op overlijden van ex-vriend Mac Miller

Zangeres Ariana Grande heeft zaterdag voor het eerst gereageerd op het overlijden van haar ex-vriend, rapper Mac Miller. Dit deed ze door een foto van hem op Instagram te plaatsen.

De 26-jarige Mac Miller is afgelopen vrijdag vermoedelijk door een overdosis om het leven gekomen. Hij kampte al langer met drank- en drugsproblemen.

Schuld

Om haar ex-vriend te eren, heeft Ariana een foto gedeeld die ze zelf heeft gemaakt tijdens hun relatie. Onder het kiekje werd geen bijschrift geplaatst; daarnaast heeft de zangeres de mogelijkheid om te reageren onder de foto uitgeschakeld. Dat heeft ze (waarschijnlijk) niet zonder reden gedaan. Op een eerdere post kreeg ze namelijk veel vervelende opmerkingen en kreeg ze te horen dat de dood van Mac Miller haar schuld zou zijn.

Relatie

Ariana Grande heeft twee jaar lang een relatie met Mac Miller gehad, die in mei tot een einde is gekomen wegens de verslavingsproblemen van de rapper. Een maand later verloofde de zangeres zich met haar nieuwe vriend Pete Davidson, wat als een klap zou zijn gekomen voor haar voormalige geliefde.

Reactie

Ariana heeft het volgende over de beschuldigingen gezegd: ‘Ik heb voor hem gezorgd, geprobeerd te helpen bij het nuchter worden en gebeden voor zijn gesteldheid. En dat blijf ik altijd doen, maar een vrouw de schuld geven als een man zijn zaken niet op een rij heeft is echt een probleem.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ariana Grande (@arianagrande) op 8 Sep 2018 om 2:28 (PDT)

Bron: AD.nl | Beeld: Shutterstock, Instagram