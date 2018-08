Jaaa! Dit is de topcast van deze heerlijke nieuwe Linda de Mol-film

Een paar weken geleden schreven we over een té leuk nieuw filmproject van Linda de Mol; April, May en June. Linda bedacht niet alleen het verhaal van deze heerlijke nieuwe film van de makers van Gooische Vrouwen, maar speelt zelf ook nog eens een van de hoofdrollen. Vandaag is bekend geworden wie er nog meer opduiken in het veelbelovende bioscoopspektakel.

‘Eind augustus gaan we filmen’

Onder anderen Tjitske Reidinga (Gooische Vrouwen) en Elise Schaap (Familie Kruis) zijn gecast voor de film. Zij spelen de zussen van Linda. Ook Mark Rietman (Brasserie Valentijn), Gijs Scholten van Aschat (Als de dijken breken) en Olga Zuiderhoek (De 12 van Oldenheim) hebben een rol te pakken. Dat heeft LINDAnieuws, het online platform van Linda de Mol, vandaag bekendgemaakt. “Deze week gaan we repeteren en het script lezen met alle acteurs”, zegt Linda. “Eind augustus gaan we echt filmen.”

Zussen

Het verhaal gaat over de zussen April, May en June die bij elkaar komen als hun moeder ernstig ziek is, naar een verhaal dat bedacht is door Linda de Mol. Will Koopman, die ook onder meer de succesvolle series Divorce, Doris (waarvan ook een heerlijke Bridget Jones-ish filmversie onderweg is) en Familie Kruys maakte, tekent voor de regie. Frank Houtappels is bij het project betrokken als scenarioschrijver.

Leuk vooruitzicht

Linda, Will en Frank werkten eerder ook samen voor de twee Gooische Vrouwen-films. April, May en June moet in 2019 in de bioscoop verschijnen.

Tjitske:

Elise:

