Even gluren: het appartement van Kate en Pippa Middleton staat te koop

Inmiddels wonen ze in hele andere huizen, maar ooit woonden Pippa en Kate Middleton in een appartement in het westen van Londen. Dat optrek(je) staat nu te koop voor maar liefst 2,2 miljoen (!) euro en is het binnenkijken zeker waard.

Lees ook: Kate Middleton gaf ooit dít hilarische kerstcadeau aan prins Harry

Het is misschien onbetaalbaar, maar vergeet niet dat het appartement te vinden is in de Britse hoofdstad, in de gezellige wijk Chelsea om precies te zijn. Hier is de woning van drie verdiepingen gelegen, met drie slaapkamers, twee badkamers en een ruime zitkamer.

Overwaarde

In 2002 kochten de ouders van de zusjes het optrekje voor een bedrag van 876.000 euro; over overwaarde gesproken, dus. Het pand staat al een tijdje leeg; zowel Kate als Pippa woont tegenwoordig samen met haar gezin.

Benieuwd hoe het appartement er vanbinnen uitziet? Klik hier of scroll door de onderstaande foto’s.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP