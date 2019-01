Anouk laat gouden tanden verwijderen, tot gróte vreugde van haar fans

Anouk heeft het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan. De zangeres is vooral veel afgevallen, maar verraste kijkers ook met twee gouden tanden.

Stralend wit gebit

Telkens als de The Voice-coach haar tanden bloot lachte, verscheen het goud op de tv. Maar vanaf nu, met de liveshows in aantocht, zullen we weer een stralend wit gebit zien.

Goede keus

Met een kiekje waarop ze haar tong uitsteekt, laat Anouk zien dat ze afscheid heeft genomen van de gouden blinkers. Tot groot genoegen van veel van haar volgers. “Die gouden tanden vond ik zó lelijk! Ik ben blij dat je weer je oude witte gebit hebt”, klinkt het bijvoorbeeld. En: “Je bent veel mooier zo zonder die gouden tanden.”

Anouk nog mét gouden gebit:

