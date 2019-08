Anouk deelt zeldzame, romantische foto met Dominique: ‘Liefde is… dit!’

Anouk Teeuwe, beter bekend als zangeres Anouk, deelt maar zelden een inkijkje in haar privéleven. Eens in de zoveel tijd trakteert ze haar volgers op een foto, net als vandaag. En dat kiekje levert een hoop positieve reacties op.

De The Voice of Holland-coach deelt een tweetal foto’s: één waarop ze te zien is met dochter Phoenix Ray én eentje waarop zij en haar geliefde Dominique de hoofdrol spelen. “Parijs”, schrijft ze erbij, gevolgd door een lading hartjes.

Liefde

Waar fans van de zangeres het massaal over eens zijn, is hoe stralend Anouk eruit ziet. “Mooi om je zo gelukkig te zien! Het is je gegund”, reageert een volger. “Liefde is… dit dus!”, vindt een ander.

‘Wat een stuk’

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Zo was hij de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. “Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou’, zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: jeetjemina, dat is een stuk’, vertelde ze eerder. ‘Ik ga nog wel wat vaker kijken!”

Lees ook

Smelt: kinderen Anouk spelen kappertje en dat levert te lieve video op



Gezin

En de rest is geschiedenis. Samen hebben de twee een dochtertje, genaamd Jelizah Rose, dat in 2016 ter wereld kwam. Anouk heeft in totaal zes kinderen: Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah, Phoenix Ray, Jesiah Dox, Sion Jethroe en dus Jelizah Rose.

Dit bericht bekijken op Instagram Parijs 💕🥰❤️ @dominiqueschemmekes @phoenixstotijn #paris #parisianstyle Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 13 Aug 2019 om 7:10 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram