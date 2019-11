Anouk verrast volgers met video van geliefde Dominique onder de douche

Niet vaak geeft Anouk (44) een inkijkje in haar privéleven, maar als ze het doet, doet ze het goed. Zo deelde ze onlangs een mierzoet filmpje van haar dochter en laat ze nu aan haar volgers zien hoe haar geliefde (en knappe!) Dominique eruit ziet onder de douche.

Te zien is hoe Anouk al filmend richting de douche loopt en de deur opendoet. Wat haar fans te zien krijgen? Dominique, die in trainingspak en al, in de stomende cabine zit. “My love. Suffering & smiling”, schrijft de zangeres erbij, gevolgd door een aantal hartjes. Het is misschien een gek gezicht, maar uit de reacties is op te maken dat sporters dit wel vaker doen om in shape te komen. “Wat een bikkel!”, klinkt het.

Vraagtekens

Ook zijn er volgers die niets snappen van wat er gebeurt bij Anouk thuis. “Zoveel vragen”, lacht iemand. Een ander schrijft spottend: “Dat heb ik nou nooit als ik m’n badkamerdeur open doe.”

De tekst gaat verder onder de video.

Dit bericht bekijken op Instagram My love 😍 suffering & smiling 😅❤️❤️ @dominiqueschemmekes Een bericht gedeeld door anouk (@anouk) op 5 Nov 2019 om 7:42 (PST)

Bijzondere ontmoeting

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Hij was de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. “Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou’, zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: ‘Jeetjemina, dat is een stuk”’, vertelde ze eerder. “Ik ga nog wel wat vaker kijken!”

Groot gezin

Samen hebben Anouk en Dominique een dochter: Jelizah Rose, geboren in 2016. In totaal heeft de zangeres zes kinderen. De eerste drie – Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah en Phoenix Ray – kreeg ze met Remon Stotijn, met wie ze acht jaar samen was. Daarna zette Anouk een kind op de wereld met rapper Unorthadox, genaamd Jesiah Dox. Haar zoon Sion Jethro kreeg ze met Seraino Dalgliesh.

