Lief: Anouk deelt heerlijk vakantiekiekje met 12-jarige dochter

Vandaag de dag laat de zon zich wat minder vaak zien in Nederland, maar Anouk besloot het warme weer gewoon achterna te reizen. Ze geniet momenteel namelijk van een tropische vakantie, waarvan ze een liefdevol kiekje deelt met haar oudste dochter Phoenix.

Lees ook: Anouk heeft opeens krullen en het staat haar onwijs leuk

Met een glas bubbels in haar handen en haar dochter naast zich geniet Anouk van de ondergaande zon. ‘Mijn dochter. Mijn liefde’, schrijft de zangeres erbij.

Reacties

‘Wauw, wat is je dochter al groot geworden!’, luidt een van de reacties. ‘Wat is ze gegroeid’, schrijft een ander. Er stromen niet alleen reacties binnen over Phoenix; haar volgers zijn ook te spreken over hoe Anouk eruit ziet op het kiekje. ‘Wat ben je slank!’, klinkt het. En: ‘Je ziet er super uit!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP, Instagram