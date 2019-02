Auw! 9 keer dat Anouk snoeihard uit de hoek kwam

Stiekem kijk je The Voice of Holland natuurlijk niet alleen om alle geweldige zangtalenten. Sinds Anouk één van de coaches is, geniet heel Nederland van haar geniale, maar kattige en soms zelfs snoeiharde commentaren. Wij zetten de beste 9 op een rij.

1. Idioot volk

We knallen er meteen in met een keiharde sneer aan iedereen die wel eens zijn stem uitbracht tijdens de liveshows vorig seizoen. Het moment dat Kimberly eruit vloog, was voor Anouk de druppel die de emmer deed overlopen. ‘Dat gaat er mis wanneer wij niet meer mogen stemmen en cijfers mogen geven. Het is een idioot volk. They don’t know!’ Thanks, Anouk!

2. Er kijkt toch niemand naar RTL Late Night

Rond deze tijd vorig jaar zat niet Twan Huys, maar Humberto Tan in de hoek waar de klappen vielen met RTL Late Night (dat is nu wel anders, sorry Twan). Anouk, die tijdens de liveshows in februari iets te lang aan het woord was, kreeg de opmerking dat RTL Late Night zat te wachten. ‘Daar kijkt toch niemand meer naar’, was haar keiharde antwoord.

Om het even te vereeuwigen. Hier zei Anouk:

“Daar kijkt toch niemand meer naar”

over RTL Late Night.

En ik lachte. Hard. #tvoh pic.twitter.com/27Kh6yDdsV — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 2, 2018

3. Anouk over Trijntje

Even een uitstapje, want ook buiten The Voice steekt Anouk haar mening niet onder stoelen of banken. Kijk maar, hier in RTL Late Night, waar ze Trijntje Oosterhuis en haar Songfestivaljurk (‘die tot aan je clit komt’) volledig de grond in stampt. Houd je vast, Duncan Laurence. Dit jaar ben jij aan de beurt.



4. Piemel in Linda’s Zomerweek

Nóg een uitstapje dan: Anouk shockeerde in 2015 het over het algemeen keurige publiek in Linda’s Zomerweek door goudeerlijk te zeggen wat ze verwacht van een man. Of eigenlijk: wat ze eist van zijn piemel. Ja, echt.

5. Eigen kandidaten

Zo’n miljoenenshow als The Voice of Holland valt of staat natuurlijk bij strakke regels. Maar dan ken je Anouk nog niet. Ze vond twee van haar kandidaten in The Battles gewoon niet goed genoeg. Ze moest er een kiezen, maar… daar had Anouk totaal geen zin in.

6. Triple knockout

Anouk deelde vorig seizoen in The Knockouts even drie rechtse hoeken uit aan Sanne’s kandidaten Richelle, Kira en David. Vooral Kira kreeg een verbale vuistslag recht in het gezicht. ‘Je hoort hier niet thuis. Er zijn mensen uit de vorige aflevering vertrokken en die zingen tien keer beter dan jij.’



7. Braderie

Arme Melissa. De zangeres kreeg de wind van voren van een nogal boze Anouk. Ze vond – in tegenstelling tot de andere coaches – niet dat ze over een paar jaar maar moest terugkomen. Nee, want: je hebt ook mensen nodig voor op de braderie in Leuven. Vervolgens barst de kandidate in janken uit.

8. Kreunen

‘Een grote 06-actie’, zo beschreef Anouk de, euhm, ‘kreunende’ auditie van Maya Shanti. Al tijdens haar auditie zat ze zich zichtbaar kapot te ergeren en in het commentaar kwam dan ook alle frustratie eruit.



9. Opgefokt

Anouk gaf dit seizoen zelf toe dat haar Battles ook niet altijd even goed waren, maar die kandidaten van Jorik ‘kunnen er ook wat van’. Ze hebben het opgefokt. ‘Ik vond het, heel lullig, een beetje pijnlijk om te zien’, zo beschreef ze het optreden van Norah en Veerle. Allebei niet meenemen, adviseerde ze Lil’ Kleine, maar die koos toch voor Veerle…

